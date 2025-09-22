Açık 13.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
DHA 22.09.2025 01:30

Otomobil ithalatı ile ilgili uygulanacak yeni düzenlemeler Resmi Gazete’de

Ticaret Bakanlığı otomobil ithalatı ile ilgili yeni düzenlemelerin Resmi Gazete’de yayımlandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Otomotiv sektörümüzün büyük ölçüde artan ithalatın baskısına ve haksız rekabete karşı gerekli tedbirlerle korunması ihtiyacı ortaya çıkmıştır" denildi.

Otomobil ithalatı ile ilgili uygulanacak yeni düzenlemeler Resmi Gazete’de
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bakanlık olarak üretim yaparak ekonomiye katkı sağlayan yerli ve milli üretimin, yoğun ithalat baskısına ve haksız rekabete karşı savunulması, cari açığın azaltılması ve nitelikli istihdamın korunması amacıyla çalışmalar aralıksız sürdürülmekte, iç ve dış piyasa gelişmeleri, küresel trendler ve özellikle son dönemde dünya ticaretinde hızla artan korumacılık eğilimleri de dikkate alınarak ithalat politikalarının sürekli güncellendiği belirtildi.

ABD'ye uygulanan bazı ek vergiler kaldırıldı
ABD'ye uygulanan bazı ek vergiler kaldırıldı

Bu kapsamda, otomotiv sektörü, ana ve yan sanayi üretimiyle oluşturduğu katma değer, ihracattaki yeri ve beraberinde getirdiği doğrudan ve dolaylı istihdamlar nedeniyle diğer sanayileşmiş ülke ekonomilerinde olduğu gibi ülkemiz ekonomisinde de önemli ve stratejik bir role sahip olduğu belirtilerek, "Gelinen aşamada, otomotiv piyasasında yaşanan küresel trendler, tedarik zincirindeki değişim ve dönüşümler, son dönemde dünya ticaretinde artış gösteren ve ülkemizi de yakından etkileyen ticaret savaşları ve artan korumacılık eğilimleri de dikkate alınarak, otomotiv sektörümüzün büyük ölçüde artan ithalatın baskısına ve haksız rekabete karşı gerekli tedbirlerle korunması ihtiyacı ortaya çıkmıştır" denildi.

"Ek mali yükümlülük olarak uygulanması kararlaştırılmıştı"

Bazı otomobil ithalatlarına ek mali yükümlülük getirildiği duyurulan açıklamada, “Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle, Dünya Ticaret Örgütü kuralları ve uluslararası yükümlülüklerimize uygun olarak, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşmamız bulunan ülkeler dışındaki ülkelerden yapılacak binek otomobil ithalatında; Konvansiyonel ve hibrit (plug-in hariç) otomobiller için yüzde 25 veya minimum 6 bin ABD Doları/adedin yüksek olanının, Plug-in (haricen şarj edilebilir) otomobiller için yüzde 30 veya minimum 7 bin ABD Doları/adedin yüksek olanının, elektrikli otomobiller için yüzde 30 veya minimum 8 bin 500 ABD Doları/adedin yüksek olanının ek mali yükümlülük olarak uygulanması kararlaştırılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Karar hükümlerinin 60 gün sonra yürürlüğe gireceği belirtilen açıklamada, "Düzenlemeye konu olan araçların ithalatında, başlamış işlemler için bir geçiş süreci de sağlanmış olup, karar hükümleri, yayımı tarihini takip eden altmışıncı gün yürürlüğe girecektir. Ticaret Bakanlığımız, ilgili kurumlarla istişare içerisinde, üretici ve tüketici faydasını ve otomotiv piyasasındaki küresel eğilimleri de dikkate alarak, gelişmiş ülke ekonomileri ve sanayileşmiş tüm ülkeler için stratejik konumda bulunan otomotiv sektörüne dair yeni politikalar üretmeye, yerli üretimin, istihdamın ve ihracatın geliştirilmesi için gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

ETİKETLER
ABD Ekonomik Düzenlemeler İthalat Otomotiv Resmi Gazete Ticaret
Sıradaki Haber
ABD'ye uygulanan bazı ek vergiler kaldırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:35
ABD'ye uygulanan bazı ek vergiler kaldırıldı
00:48
Sinema Festivali kapsamında iki gün boyunca sinema biletleri 80 lira olacak
00:31
Sındırgı merkezli 4,9 büyüklüğünde deprem
00:22
Mersin'de zincirleme kaza: 1 ölü
23:49
TEKNOFEST'i 1 milyon 32 bin kişi ziyaret etti
23:27
Arap ülkeleri, İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin Devleti'ni tanımasından memnun
Türk Yıldızları'na Çekya'da büyük ödül
Türk Yıldızları'na Çekya'da büyük ödül
FOTO FOKUS
Artvin'de tarihi köprü yıkıldı
Artvin'de tarihi köprü yıkıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ