Açık 21.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 21.09.2025 16:02

Ticaret Bakanlığından sosyal medya uyarısı

Ticaret Bakanlığı, bir markette satılan ürünün maliyetine ilişkin dezenformasyon içerikli paylaşımlar yapıldığını belirterek, sosyal medya kullanıcılarına, içeriklerini teyit etmeleri ve güvenilirliğinden emin olmaları uyarısında bulundu.

Ticaret Bakanlığından sosyal medya uyarısı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sosyal medyadaki bir paylaşıma ilişkin bilgi verildi.

Dezenformasyon içerikli olduğu vurgulanan paylaşımda, bir markette satılan ürünün maliyetinin gerçekten uzak şekilde, satış fiyatının çok altında gösterildiği bildirildi. Videoyu çeken sosyal medya kullanıcısının yeni bir paylaşım daha yaparak ürünün markete geliş fiyatının ilk paylaşımın aksine 351 lira olduğunu söylediğine dikkati çekildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımızca yapılan düzenli kontrollerle uyuşmayan bir durum tespit edilmemiştir. Bu vesileyle kamuoyunu bilgilendirme fırsatı olan tüm sosyal medya kullanıcılarına, içerikleri yaymadan önce teyit etme ve güvenilirliğinden emin olma sorumluluklarını hatırlatmak isteriz. Ticaret Bakanlığı olarak kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik tüm girişimlerle mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, üretici ve ticaret erbabımızın yanında olurken tüketicimizin de daima koruyucusu olmaya devam edeceğiz."

ETİKETLER
Ticaret Bakanlığı Sosyal Medya
Sıradaki Haber
Vergi beyanında bulunmayan 10 bin büyük şirket ortağı mercek altında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:24
Katil İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de son 24 saatte 5 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
16:55
İzmir'de toplanmayan çöplere tepki
16:44
İsrail, İtalya'da düzenlenecek turizm fuarından çıkartıldı
16:23
Polonya Kültür Bakanı: İsrail’in katıldığı Eurovision’a katılmamamız gerektiğini düşünüyorum
16:22
İzmir Körfezi'nde balık ölümleri
17:26
Kanada, Avustralya ve İngiltere Filistin'i tanıdı
Türkiye, kuru üzümde 546,5 milyon dolarla ihracat rekoru kırdı
Türkiye, kuru üzümde 546,5 milyon dolarla ihracat rekoru kırdı
FOTO FOKUS
Soykırımcı İsrail'in göçü dayattığı Gazze'de mezarlıklar sığınak oldu
Soykırımcı İsrail'in göçü dayattığı Gazze'de mezarlıklar sığınak oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ