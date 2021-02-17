Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 14:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
TOKİ’nin ‘100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi’ne yoğun ilgi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Toplu Konut İdaresi’ne geçen yıl sosyal medya üzerinden 237 binden fazla soru soruldu. Vatandaşların hakkında en çok soru sorduğu proje ise ‘100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi’ oldu.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ), dar gelirli vatandaşları kira öder gibi ev sahibi yapmaya devam ediyor.
Geçen yıl TOKİ’nin sosyal medya platformları üzerinden 237 bin 253 soruya cevap verildi, 59 milyon 986 bin 370 vatandaşla etkileşim sağlandı.
100 Bin Yeni Konut Projesi’ne soru yağmuru
Vatandaşların hakkında en çok soru sorduğu proje ise, tüm illeri kapsayan 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi oldu. Projenin başvuru aşaması, kura çekilişi, ihalesi ve teslimi ile ilgili sorulara yanıt verildi.
TOKİ konutlarında yaşayanların soruları da cevapsız bırakılmazken, vatandaşların istekleri, önerileri ve şikayetleri ilgili birimlere iletildi.
Etiketler: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sosyal Medya TOKİ
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