Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ), dar gelirli vatandaşları kira öder gibi ev sahibi yapmaya devam ediyor.

Geçen yıl TOKİ’nin sosyal medya platformları üzerinden 237 bin 253 soruya cevap verildi, 59 milyon 986 bin 370 vatandaşla etkileşim sağlandı.

100 Bin Yeni Konut Projesi’ne soru yağmuru

Vatandaşların hakkında en çok soru sorduğu proje ise, tüm illeri kapsayan 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi oldu. Projenin başvuru aşaması, kura çekilişi, ihalesi ve teslimi ile ilgili sorulara yanıt verildi.

TOKİ konutlarında yaşayanların soruları da cevapsız bırakılmazken, vatandaşların istekleri, önerileri ve şikayetleri ilgili birimlere iletildi.