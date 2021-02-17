Halkbank’tan yapılan açıklamada, bazı müştekiler tarafından ABD'de banka aleyhine tazminat talepli hukuk davası açıldığı belirtildi.

Davada ABD New York Güney Bölge Mahkemesi’nin Halkbank'ın “yargı yeri uyumsuzluğu” itirazını kabul ederek, 16 Şubat’ta davayı şartlı olarak reddettiği açıklandı.

Mahkeme, davanın Türkiye'de açılması ihtimali itirazlarının tarafların bir anlaşmaya vararak 2 Mart’a kadar mahkemeye sunmalarına karar verdi.

Ceza davası temyiz aşamasında

Açıklamada, ABD New York Güney Bölge Mahkemesi nezdindeki ceza davasının ise, Halkbank’ın Yabancı Devlet Dokunulmazlığı (FSIA) Kanunu kapsamında ceza davasının düşürülmesine dair başlattığı temyiz sürecinin devam ettiği belirtildi.

Temyiz dosyası ABD New York İstinaf Mahkemesi İkinci Dairesi nezdinde inceleniyor.

