AB'nin en büyük ticaret ortakları ABD ve İngiltere gibi ülkelerin ticareti bu dönemde düştü.

ABD'nin AB ile ticaret hacmi 2019 yılında 746 milyar dolar iken 2020'de 671 milyar dolara geriledi.

AB-Çin ticaret hacmi 696 milyar dolar

Çin ise geçen yılın ilk çeyreği haricinde AB ile büyük bir ticaret ivmesi yakaladı.

AB İstatistik Ofisi'ne (Eurostat) göre, bir önceki yıla göre AB'nin Çin'den ithalatı yüzde 5,6; ihracatı da yüzde 2,2 arttı. Ticaret hacmi 696 milyar dolara yükseldi.

Böylece Çin, AB'nin ticaret ortakları listesinde ilk sıraya yükseldi.

Çin'in Avrupa'ya ihracatının artmasında, tıbbi ekipman ve elektronik cihazlara yönelik güçlü talep rol oynadı.

Gözler Biden yönetiminde

Trump döneminde artırılan çelik vergisi, Transatlantik ticaret sorunları ve bazı tarifelerde yaşanan anlaşmazlıklar ise ABD'nin AB ile ticaretinin düşmesine neden olan faktörlerden.

Yeni ABD Başkanı Joe Biden'ın bundan sonra ABD'nin Avrupa ile ticaret konusuna nasıl yaklaşacağı da merak konusu.