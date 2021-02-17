Pfizer ve BioNTech'ten yapılan açıklamaya göre, daha önce yapılan anlaşmayla kararlaştırılan 300 milyon dozun üzerine AB'ye 200 milyon doz daha aşı tedarik edilecek.

200 milyon doz aşının, 75 milyon dozu yılın 2'nci çeyreğinde olmak üzere, 2021'de dağıtılması bekleniyor.

Avrupa Komisyonu, BioNTech ve Pfizer ortaklığıyla geliştirilen koronavirüs aşısından, ilk etapta Kasım 2020'de 300 milyon doz sipariş vermişti.