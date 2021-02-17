Alman hükümeti koronavirüsün mutasyona uğramış yeni varyantlarının yayılmasının önlenmesi amacıyla Çek Cumhuriyeti ile Avusturya'nın Tirol bölgesindeki sınırlarını kapatma kararı aldı.

Otomotiv sektörü kamyonları, Almanya-Çek sınırında trafikte sıkıştı.

Yaşanan gecikmelerin, Almanya'nın otomobil fabrikalarını kapanmaya zorlayabileceği belirtiliyor.

Bazı otomobil fabrikaları talepteki düşüklük nedeniyle iki haftalık yaz kapanış süresini uzatıyor.

Tedarik zinciri bozuluyor

Doğu Avrupa'daki tedarikçilerin parça tedariki tehdidi, geçen yıl pandeminin ilk aylarında bazı fabrikaları geçici olarak kapatan Alman otomobil üreticileri için bir dizi lojistik sıkıntının sonuncusu oldu.

Sınır gecikmelerinin diğer endüstriler için de tedarik zincirlerini etkileyebileceği söyleniyor.

Yetkililer, "Önümüzdeki birkaç gün içinde tüm Avrupa'da tedarik zincirlerinin çökmesi konusunda büyük bir tehlike var" uyarısında bulunuyor.

Almanya ekonomisinde önemi büyük

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'ne göre, otomotiv endüstrisi, Almanya'nın ihracata dayalı ekonomisinde çok büyük bir rol oynuyor ve üretimde 880 binden fazla işçi çalıştırıyor

Geçtiğimiz yıl otomotiv sektöründe üretim son 22 yılın en düşük seviyesine inmişti.

Alman hükümeti çözüm arayışında

Ülkenin ekonomi bakanı Peter Altmaier, koronavirüs önlemlerini görüşmek için Salı günü Alman endüstrisinin 40 temsilcisiyle bir zirvede bir araya geldi.

Altmaier görüşmenin ardından Avusturyalı ve Çek Cumhuriyeti mevkidaşları ile sınırda bekleme sürelerini azaltmanın yolları konusunda görüşmelerde bulunduğunu söyledi.