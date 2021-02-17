Anne Maide T., bir yıldan fazladır Başbakanlık önünde eylem yaptığına işaret ederek, bundan sonra eylemini siyasi partiler önünde sürdüreceğini söyledi.

"Bunlar PKK'ya destek verdikçe çocuklarımız ölüyor"

Maide T., eylemini özellikle Almanya'da terör örgütü PKK'ya destek veren partiler önünde yapacağını vurgulayarak, "Bunlar PKK'ya destekleriyle bilinen partiler. Onların genel merkezlerinin önünde eylemimi sürdüreceğim. Bunlar PKK'ya destek verdikçe çocuklarımız ölüyor" dedi.

12 Kasım 2019'da "okula gidiyorum" diye evden çıktı

Almanya'da 12 Kasım 2019'da "okula gidiyorum" diyerek evden ayrılan kızından haber alamayan Maide T., daha önce bölücü terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen "Navende Kurdistaniyen li Berlin" derneğinin önünde, kent merkezindeki Brandenburg Kapısı'nda, Federal Meclis ve Başbakanlığın önünde eylem yaparak kızının kurtarılmasını istemişti.

Maide T., Şubat 2020'den bu yana terör örgütü PKK'ya karşı eylem yapıyor.