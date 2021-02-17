İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) kapsamında uygulanan ve nükleer tesislerinde özel denetim izinlerine imkan tanıyan Ek Protokol’den 23 Şubat'ta ayrılacaklarını vurguladı.

Ruhani, "Bu adımla denetimler tamamen sona ermeyecek ve Ajans müfettişlerini ülkeden çıkarmayacağız. Güvenlik Denetimi Anlaşması uygulanmaya devam edecek. Ajans'ın müfettişleri de bu kapsamda denetimlerini sürdürebilir" dedi.

UAEA Başkanı Tahran'ı ziyaret edecek

Ruhani ayrıca, UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin, görüşmelerde bulunmak üzere yakın zamanda Tahran'ı ziyaret edeceğini söyledi.

İran'ın nükleer silah peşinde olduğuna dair endişelere ilişkin Ruhani, "Daha önce de defalarca vurguladığımız gibi ülkenin savunma programında nükleer silah gibi kitle imha silahlarının yeri yoktur ve bu devletin kesin kararıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, nükleer anlaşmanın tarafları Avrupa ülkeleri ile ABD'nin anlaşmanın kapsamının genişletilmesine dair çağrılarına dikkat çekerek, "Tüm dünya, nükleer anlaşmayı 23 Tir 1394'te (İran'da kullanılan Hicri Şemsi takvime göre, 14 Temmuz 2015) imzalanan şekliyle kabul ettiğimizi ve değişikliği kabul etmeyeceğimizi bilmelidir" açıklamasını yaptı.

Trump 8 kez görüşme mesajı gönderdi

Bu konuda eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ısrarlarına rağmen anlaşmada değişiklik yapılmasını kabul etmediklerini aktaran Ruhani, Eylül 2018'deki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları sırasında Trump'ın kendilerine görüşmek için 8 kez mesaj gönderdiğini söyledi.

Ruhani, ABD'nin nükleer anlaşmaya dönüşü konusundaki sıkışmışlığın ABD'nin anlaşmaya dönerek yaptırımları kaldırmasıyla çözüleceğini ifade ederek, şu açıklamarı yaptı:

"ABD'nin nükleer anlaşmaya dönmekten başka bir yolu yoktur. ABD, bugün anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirirse biz de aynısını yapacağız. Onlar tamamen dönerse biz de tamamen döneriz. Adım atarlarsa atarız, tedricen dönüş yaparlarsa biz de tedricen taahhütlerimize döneriz."