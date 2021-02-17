Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 11:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afganistan'da polise saldırı: 2 ölü
Afganistan'ın Bagrami ilçesinde 2 polis memuru uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, saldırının Bagrami'nin Hüseyinhil bölgesinde kimliği belirsiz kişilerce yapıldığını söyledi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: Afganistan
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