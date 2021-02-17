Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 11:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da çocukların bulduğu patlayıcı madde infilak etti: 7 ölü
Nijerya'nın Zamfara eyaletinde meydana gelen patlamada odun aramaya çıkan 7 çocuk yaşamını yitirdi.
Zamfara Eyaleti Güvenlik ve İçişleri Komiseri Abubakar Dauran, eyaletin Maradun bölgesinde odun aramaya çıkan çocukların patlayıcı madde bulduklarını söyledi.
Dauran, çocukların ne olduğunu anlamadıkları patlayıcı maddeyle oynadığı sırada meydana gelen patlamada 7 çocuğun hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Yaralıların hastaneye sevk edildiğini vurgulayan Dauran, eyalet hükümetinin bu tür olayların yaşanmaması için önlemler aldığını söyledi.
Zamfara polis yetkilisi Abutu Yaro, bölgeye güvenlik güçlerinin gönderildiği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
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