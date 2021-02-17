Yunanistan Meteoroloji Dairesi, "Medea" olarak bilinen kar fırtınasının hafta sonuna kadar devam edeceğini açıkladı.

Kötü hava koşulları nedeniyle başkent Atina’nın birçok bölgesine elektrik verilemediği ve 250 bin kişinin karanlığa mahkum olduğu kaydedildi.

[Fotoğraf: AFP]

Yüzlerce ağaç, kabloların üzerine devrildi

DEDDHE elektrik dağıtım şirketi yöneticisi Tasos Manos, durumun oldukça kritik olduğunu, elektrik dağıtımı için çalışmaların zor koşullara rağmen devam ettiğini kaydetti.

[Fotoğraf: DHA]

38 elektrik dağıtım ana şebekesinde sıkıntı olduğunu söyleyen Manos, Atina’nın değişik bölgelerinde 600-700 ağacın elektrik dağıtım şebekesi kablolarının üzerine devrildiğini, oluşan hasarın onarılması için 400 teknisyenin aralıksız çalıştığını söyledi.

[Fotoğraf: DHA]

Öte yandan, karla mücadelede ordunun devreye girdiği, yaklaşık 160 kişilik ekibin seferber olduğu ifade edildi.