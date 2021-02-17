Yunanistan'da son 12 yılın en sert kışı: 4 kişi öldü, 250 bin kişi karanlıkta
Yunanistan’da, dondurucu soğukta hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi. Kötü hava koşulları nedeniyle 250 bin kişi elektriksiz kaldı.
Yunanistan Meteoroloji Dairesi, "Medea" olarak bilinen kar fırtınasının hafta sonuna kadar devam edeceğini açıkladı.
Kötü hava koşulları nedeniyle başkent Atina’nın birçok bölgesine elektrik verilemediği ve 250 bin kişinin karanlığa mahkum olduğu kaydedildi.
Yüzlerce ağaç, kabloların üzerine devrildi
DEDDHE elektrik dağıtım şirketi yöneticisi Tasos Manos, durumun oldukça kritik olduğunu, elektrik dağıtımı için çalışmaların zor koşullara rağmen devam ettiğini kaydetti.
38 elektrik dağıtım ana şebekesinde sıkıntı olduğunu söyleyen Manos, Atina’nın değişik bölgelerinde 600-700 ağacın elektrik dağıtım şebekesi kablolarının üzerine devrildiğini, oluşan hasarın onarılması için 400 teknisyenin aralıksız çalıştığını söyledi.
Öte yandan, karla mücadelede ordunun devreye girdiği, yaklaşık 160 kişilik ekibin seferber olduğu ifade edildi.