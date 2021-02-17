Türkiye ziyareti sırasında Anadolu Ajansına konuşan Etiyopya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dina Mufti, Sudan ile savaş durumuna geldikleri Faşka bölgesindeki sınır sorununun diplomatik yollarla çözülebileceğini söyledi.

Sözcü Mufti, "Savaş gündemimizde değil. Türkiye tarafından ara buluculuk teklif edilirse Etiyopya bunu memnuniyetle karşılayacaktır" dedi.

Etiyopya'nın Afrika Boynuzu ülkeleriyle yapıcı bir ilişki içinde olduğunu anlatan Mufti, "Abartmadan söylüyorum; şu anda Eritre, Cibuti, Somali, Kenya ve talihsiz sınır hadisesine rağmen Sudan'la ilişkilerimiz harika" ifadelerini kullandı.

Dina Mufti, bölgede hep birlikte büyüme ruhunun oluşmasını istediklerinin altını çizdi.

Kuzeydeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) operasyon sonrası insani yardım çalışmalarının sürdüğünü aktaran Mufti, şimdiye kadar Tigray'ın yüzde 80'ine insani yardımın ulaştırıldığını belirtti.

Diplomatik ilişkilerde 125. yıl

Etiyopya'nın Türkiye ile ilişkisini özelikle kalkınma, güvenlik ve ekonomi alanında güçlendirmek istediğini vurgulayan Etiyopyalı Sözcü, ziyaret sırasında iki ülkenin dışişleri bakanlarının sosyo-ekonomik gelişim ve güvenlik alanında iş birliğini masaya yatırdığını dile getirdi.

Türkiye ile Etiyopya, 15 Şubat'ta diplomatik ilişkilerin başlamasının 125'inci yılını kutladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15 Şubat'ta Etiyopya Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen ile Etiyopya'nın Ankara'daki yeni Büyükelçilik binasını törenle açmıştı.