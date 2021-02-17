Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 10:10Son Güncelleme: Kaynak: Filistin Haber Ajansı WAFA
Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin araçlarına saldırdı
İşgal altıdaki Batı Şeria'da bir grup Yahudi yerleşimci, Filistinlilere ait araçlara saldırdı. Otomobillerin lastiklerine ve camlarına hasar veren grup hızla olay yerinden kaçtı.
Batı Şeria topraklarını işgal eden Yahudi yerleşimciler, Filistinlilerin park halindeki araçlarına saldırdı.
Termasia beldesine yakın bir mevkide yaşanan olayda, Yahudi yerleşimciler otomobillerin camlarını taşladı, lastiklerine kesici aletlerle hasar verdi.
Kimliğini gizlemek için başlarına şapka geçiren saldırganlar, hızla olay yerinden uzaklaştı.
Yasa dışı Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere karşı sık sık ırkçı saldırılar düzenliyor.
Etiketler: Batı Şeria Filistin Devleti İsrail Yahudi Yerleşimi
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