ABD’de 6 Ocak Kongre baskını sonrası sular durulmuş değil.

Baskında yer alan aşırı sağ gruplardan biri olan Yemin Muhafızları'nın liderlerinden Stewart Rhodes seçimin hala gayrimeşru olduğunu iddia etti, “Milyonlarca silahlı vatansever ayağa kalkmaya hazır” tehdidini savurdu.

İnkar etti görüntüleri, ortaya çıktı

6 Ocak ile ilgili olarak suçlanmayan Rhodes, Capitol binasına girmediğini söylemişti.

Ancak FBI tarafından aranmakta olan Yemin Muhafızları grubundaki kişilerle saldırıdan sonra görüntüleri ortaya çıktı.

Rhodes ayaklanmadan kısa bir süre sonra bir Amerikan kanalına hükümet karşıtı olmadığını ancak "şu anda FBI'a güvenmediğini" belirtmişti.

Rhodes iç savaş çanlarını daha önce de çalmıştı

Temmuz 2019’da Rhodes, Trump yeniden seçilmezse sonuçları kabul etmeyeceklerini ve savaşmaktan başka seçeneklerinin kalmayacağını söylemişti.

Rhodes’in grubunda eski ordu mensupları ve gaziler bulunuyor.

Biden seçimi kazandıktan sonra Rhodes, 23 Aralık'ta Donald Trump'a bir mektup yazmış ve İsyan Yasası'nı harekete geçirmeye çağırarak milyonlarca Amerikan vatanseverin hazır olduğunu belirtmişti.