Öğrencilerin, askeri üniforma giyen silahlı kişilerce, Kagara bölgesindeki Devlet Bilim Koleji'nden ormanlık alana kaçırıldığı kaydedildi.

Kaçırılan öğrencilerin sayısı henüz tam olarak bilinmezken, okulda bin civarında öğrencinin eğitim gördüğü ifade edildi.

Olayda, öğrencilerden biri, saldırganlar tarafından vurularak hayatını kaybetti.