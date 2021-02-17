Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 12:01Son Güncelleme: Kaynak: AFP
Nijerya'da silahlı kişiler 'yüzlerce' öğrenciyi kaçırdı
[Temsili fotoğraf: Reuters]
Nijerya güvenlik kaynakları, silahlı kişilerin, ülkenin Niger eyaletindeki bir yurttan yüzlerce öğrenci ile bazı öğretmenleri kaçırdığını bildirdi.
Öğrencilerin, askeri üniforma giyen silahlı kişilerce, Kagara bölgesindeki Devlet Bilim Koleji'nden ormanlık alana kaçırıldığı kaydedildi.
Kaçırılan öğrencilerin sayısı henüz tam olarak bilinmezken, okulda bin civarında öğrencinin eğitim gördüğü ifade edildi.
Olayda, öğrencilerden biri, saldırganlar tarafından vurularak hayatını kaybetti.
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