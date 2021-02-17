Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 13:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya'da 560 kişi daha koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: AA]
Almanya'da son 24 saatte 560 kişinin daha COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 66 bin 164'e çıktı.
Ülkede son 24 saatte 7 bin 556 kişiye COVID-19 tanısı konulurken toplam vaka sayısı 2 milyon 350 bin oldu.
Almanya'da 2 milyon 894 bin kişiye koronavirüs aşısının ilk dozu, 1 milyon 526 bin kişiye de 2'nci dozu yapıldı.
Etiketler: Koronavirüs Almanya
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