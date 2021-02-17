Ülkede son 24 saatte 7 bin 556 kişiye COVID-19 tanısı konulurken toplam vaka sayısı 2 milyon 350 bin oldu.

Almanya'da 2 milyon 894 bin kişiye koronavirüs aşısının ilk dozu, 1 milyon 526 bin kişiye de 2'nci dozu yapıldı.