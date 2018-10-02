TOKİ 24 ilde 111 arsayı satışa çıkardı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ) yapılan açıklamaya göre Ağrı, Amasya, Ankara, Bitlis, Çankırı, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kırşehir, Kocaeli, Mardin, Muğla, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Yozgat'ta 111 arsa satışa sunuldu.

Vadeli satış bedeli yaklaşık 1 milyar lira olan arsalar, vadeli olarak açık artırma yöntemi ile satılacak. Peşin ödeme yapmak isteyen alıcılara vadeli satış bedeli üzerinden yüzde 12,5 indirim uygulanacak.

Satışa sunulan arsaların nitelikleri şöyle:

"Konut, gelişme konut, ticaret, küçük sanayi sitesi, sanayi, merkezi iş, özel eğitim, özel sağlık tesisi, özel ortaokul, rehabilitasyon merkezi, konut dışı kentsel çalışma, turizm+akaryakıt, akaryakıt ve bakım istasyonu ve toplu iş yeri-toptancılar sitesi niteliğinde imarlı ve imarsız arsalar."

Açık artırma 16 Ekim'de yapılacak

Açık artırma, 16 Ekim saat 13.30'da TOKİ'nin Ankara Bilkent'teki merkezinde ve TOKİ İstanbul hizmet binasında yapılacak. Ayrıca internetten (www.emlakyonetim.com.tr) canlı yayın yapılacak.

İstanbul Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'nde özel sağlık tesis, İkitelli'de konut dışı kentsel çalışma, Büyükçekmece'de konut niteliğinde imarlı arsalar da satışa sunuldu.

Ankara Etimesgut Yapracık Mahallesi'nde konut, Mamak'ta ticaret, akaryakıt istasyonu, Yenimahalle Yakacık'ta küçük sanayi sitesi, Yuva'da konut niteliğinde imarlı arsalar satışa çıktı.

İzmir Narlıdere'de konut, ticaret, özel eğitim, park niteliğinde imarlı arsa, Kocaeli Gölcük'te konut dışı kentsel çalışma, Gebze'de akaryakıt alanı niteliğinde imarlı arsalar, Elazığ merkez ilçede konut, ticaret ve özel eğitim niteliğinde imarlı arsalar, Eskişehir Odunpazarı'nda konut ve merkezi iş niteliğinde imarlı arsalar, Karaman merkezde özel sağlık, özel ortaokul eğitim, ticaret ve "ticaret+konut" niteliğinde imarlı arsalar, Tekirdağ Süleymanpaşa'da sanayi alanı Çorlu'da akaryakıt alanı niteliğinde imarlı ve plansız arsalar satışa sunuldu.

Satışla ilgili detaylı bilgiye www.toki.gov.tr ile www.emlakyonetim.com.tr internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

Kaynak: AA