Trafiğe 8 ayda 551 bin 713 araç eklendi

Trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 22 milyon 770 bin 658 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Ağustos ayı motorlu kara taşıtlarını açıkladı. Buna göre; Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 770 bin 658 adet taşıtın yüzde 54,3’ünü otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 14'ünü motosiklet, yüzde 8,2’sini traktör, yüzde 3,7’sini kamyon, yüzde 2,1’ini minibüs, yüzde 1’ini otobüs, yüzde 0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ağustos ayında 63 bin 752 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 63 bin 752 taşıt içinde otomobil yüzde 57,8 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 24,3 ile motosiklet, yüzde 10,6 ile kamyonet, yüzde 4,4 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 2,9’unu ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafikteki toplam taşıt sayısı Ocak-Ağustos döneminde 551 bin 713 adet arttı

Ocak-Ağustos döneminde 697 bin 230 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 145 bin 517 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 551 bin 713 adet arttı.

Trafiğe kayıtlı LPG’li otomobil oranı yüzde 37,9 oldu

Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 352 bin 497 adet otomobilin yüzde 37,9'u LPG, yüzde 36,5’i dizel, yüzde 25,2’si benzin yakıtlıdır. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,4’tür.

Ağustos ayında 36 bin 817 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan 36 bin 817 adet otomobilin yüzde 16,2’sinin Renault, yüzde 8,9'unun Volkswagen, yüzde 7,1'inin Peugeot, yüzde 6,6'sının Hyundai, yüzde 6,2’sinin Fiat, yüzde 6,1’inin Toyota, yüzde 5,8’inin Ford, yüzde 5,4’ünün Honda, yüzde 5,2’sinin Opel, yüzde 4,8’inin Dacia olduğu, yüzde 27,7'sinin ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

Trafiğe en fazla 1501-1600 motor silindir hacimli otomobillerin kaydı yapıldı

Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 403 bin 932 adet otomobilin yüzde 42,9’u 1501-1600, yüzde 27,7’si 1401-1500, yüzde 12,9'u 1300 ve altı, yüzde 11,3'ü 1301-1400, yüzde 4,1'i 1601-2000, yüzde 0,9’u 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Trafiğe en fazla beyaz renkli otomobillerin kaydı yapıldı

Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 403 bin 932 adet otomobilin yüzde 56,5'i beyaz, yüzde 21,4’ü gri, yüzde 7,3’ü siyah ve yüzde 5,6’sı kırmızı iken yüzde 9,3’ü diğer renklerde oldu.

Kaynak: İHA