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Ekonomi
AA 23.07.2025 16:24

TMSF, HES Kablo ile Çelik Halat satışa sundu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret AŞ (HES Kablo) ile Erciyes Çelik Halat Tel Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (Çelik Halat) paylarını satışa sundu.

TMSF, HES Kablo ile Çelik Halat satışa sundu

TMSF'nin HES Kablo ile Çelik Halat'ın paylarının satış ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Hazineye ait yüzde 100 oranındaki 0,01 TL nominal değerli 30 milyar adet HES Kablo payı ile Hazine ve Boyçelik Metal Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait toplam yüzde 27,49 oranındaki 1 TL nominal değerli 21 milyon 993 bin 325 Çelik Halat payı, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle satışa sunuldu.

İhalede muhammen bedel 18 milyar 600 milyon lira, katılım teminatı 930 milyon lira, şartname ücreti 200 bin lira, veri inceleme ve tesis ziyaret ücreti 1 milyon lira olarak belirlendi.

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