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Ekonomi
AA 23.07.2025 12:08

ÇAYKUR'un ikinci sürgün yaş çay alımı 91 bin tona ulaştı

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, ikinci sürgün yaş çay alımlarında tüm fabrikaların en üst limitlerde üretim faaliyetine devam ettiğini açıkladı

ÇAYKUR'un ikinci sürgün yaş çay alımı 91 bin tona ulaştı

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, çay alımlarının kapasite sınırları zorlanarak günlük yaklaşık 10 bin ton civarında yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, ikinci sürgün yaş çay hasadının sorunsuz bir şekilde başladığına işaret edilerek, "İkinci sürgün yaş çay alımlarımız, kapasite sınırlarımız da zorlanarak günlük yaklaşık 10 bin ton civarında seyretmektedir. Bugün itibarıyla ikinci sürgün yaş çay alımlarımız 91 bin ton seviyesine ulaşmış olup, tüm fabrikalarımız en üst limitlerde üretim faaliyetlerine devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

"Ürünlerinizin garantörü konumundayız"

Üreticilere bu süreçte sabırlı olmaları gerektiği tavsiyesinde bulunularak, şunlar kaydedildi:

"ÇAYKUR olarak daha önce de ifade ettiğimiz gibi, ürünlerinizin garantörü konumundayız. Sabırla hareket edilip acele edilmediği takdirde hem ürünleriniz değer kaybına uğramamış olacak, hem de kaos ortamının getirebileceği olası huzursuzluklardan kaçınmış olacağız. Bununla birlikte, siz değerli üreticilerimizin aceleci davranışlarını fırsata dönüştürmeye çalışan odaklara da imkan tanımamış olacağız."

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