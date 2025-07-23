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Ekonomi
AA 23.07.2025 09:59

Altının gramı 4 bin 452 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 452 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 7 bin 457 liradan, cumhuriyet altını 30 bin 78 liradan satılıyor.

Altının gramı 4 bin 452 liradan işlem görüyor

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,1 artışla 4 bin 457 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 altında, 4 bin 452 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 457 liradan, cumhuriyet altını 30 bin 78 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da yeni güne düşüşle başlamasının ardından yüzde 0,3 azalışla 3 bin 423 dolardan işlem görüyor.

Ticaret anlaşmaları fiyatlarda gerilemeye neden oldu

ABD ile Japonya'nın ticaret konusunda anlaşmasının diğer ülkelerle de uzlaşı sağlanabileceği beklentilerini güçlendirmesi, pay piyasalarını olumlu etkilerken güvenli liman özelliği taşıyan altın fiyatlarında gerilemeye neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya ile ticaret anlaşmasının tamamlandığını belirtti. Bu kapsamda Japonya, yüzde 15 gümrük vergisi ödeyecek. SBu oranın Trump'ın daha önce duyurduğu yüzde 25'lik tarifeden düşük olması, piyasalarda oluşan pozitif havayı destekledi.

Analistler, ticaret anlaşmalarına ilişkin başka haberlerin de gelmesi durumunda risk algısının azalabileceğini ve altına talebin azalabileceğini belirtti.

Bugün yurt dışında Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de haftalık mortgage başvuruları ile mevcut konut satışlarının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 450 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 320 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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