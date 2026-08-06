TMO fındık alım fiyatlarını açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, fındık üreticilerinin depolama ve finansman ihtiyaçlarının karşılanması ile pazarlama kaynaklı yaşanabilecek sıkıntıların giderilmesi amacıyla fındık alım fiyatları yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre güncellendi.

Yüksek randımana ilave fiyat

Belirlenen baz fiyatların yanı sıra yüksek randımanlı fındığa (yüzde 50 randıman üzerindeki her +1 randıman için) ilave ödeme yapılacak. Bu kapsamda üreticilere, Giresun kalite için kilogram başına 5,10 lira, Levant kalite için ise 5,00 lira ilave fiyat verilecek.

TMO, fındık alımları konusunda her türlü teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamladığını bildirdi.

Alımlar 24 Ağustos’ta başlıyor

Kabuklu fındık alımlarına 24 Ağustos'tan itibaren başlanacak. Alımlar, önceki yıllarda olduğu gibi randevulu sistemle gerçekleştirilecek. Üreticiler, 17 Ağustos’tan itibaren TMO iş yerleri, "randevu.tmo.gov.tr" internet adresi veya E-Devlet üzerinden randevularını alabilecek.

"Rutubet" uyarısı

Bakanlık açıklamasında ayrıca, üreticilerin TMO’ya ürün teslim ederken rutubetten dolayı sıkıntı yaşamamaları adına ürünlerini kurutmaya azami özen göstermeleri gerektiği hatırlatıldı. Açıklamada, yeni hasat sezonunun ve alım fiyatlarının üreticiler için hayırlı olması temennisinde bulunuldu.