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Ekonomi
AA 06.08.2026 15:25

Merkez Bankası rezervleri 164,4 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 31 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 842 milyon dolar artarak 164 milyar 448 milyon dolara çıktı.

Merkez Bankası rezervleri 164,4 milyar dolar oldu

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 31 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 415 milyon dolar artarak 63 milyar 811 milyon dolara ulaştı. Brüt döviz rezervleri, 24 Temmuz'da 62 milyar 396 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 427 milyon dolar artışla 100 milyar 210 milyon dolardan 100 milyar 637 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri 31 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 842 milyon dolar artarak 162 milyar 606 milyon dolardan 164 milyar 448 milyon dolara çıktı.

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