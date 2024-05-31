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Ekonomi
AA 31.05.2024 15:36

TİM Başkanı Gültepe: Rekabetçiliğimizi koruyabilirsek büyümeye daha çok katkı veririz

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, "Bu dönem büyümeye net ihracat 1,6, ihracat ise 0,9 puan katkı verdi. Toplam büyümede imalat sanayisinin payı ise 0,9 puana ulaştı. Rekabetçiliğimizi koruyabilirsek büyümeye daha çok katkı veririz" dedi.

TİM Başkanı Gültepe: Rekabetçiliğimizi koruyabilirsek büyümeye daha çok katkı veririz
[Fotograf: AA]

Gültepe, yazılı açıklamasında, Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde, yüzde 5,7’lik büyüme kaydettiğini ifade ederek, "Ekonomimiz 15 çeyrektir aralıksız büyüyor. Bu son derece önemli bir veri." değerlendirmesini yaptı.

Net ihracatın büyümeye katkısının da bu çeyrekte pozitife döndüğüne işaret eden Gültepe, "Bu dönem büyümeye net ihracat 1,6, ihracat ise 0,9 puan katkı verdi. Toplam büyümede imalat sanayisinin payı ise 0,9 puana ulaştı. Rekabetçiliğimizi koruyabilirsek büyümeye daha çok katkı veririz." açıklamasında bulundu.

Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 5,7 büyüdü
Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 5,7 büyüdü

Gültepe, yılının ilk çeyreğinde mal ihracatını yüzde 3,5, hizmet ihracatını yüzde 8 artırdıklarını aktararak, "İlk çeyrekte toplam mal ve hizmet ihracatımız yüzde 4,5 artışla 83,5 milyar dolara ulaştı." bilgisini verdi.

Uluslararası kuruluşların da ülkeye yönelik büyüme tahminlerinin olumlu yönde revize etmeyi sürdürdüğünü kaydeden Gültepe, "IMF'nin ardından OECD de Türkiye'nin 2024 büyüme tahminini yüzde 2,9’dan 3,4’e yükseltti. Küresel talepte toparlanma devam ediyor. Rekabetçiliğimize zarar veren etkenlerin ortadan kaldırılması durumunda ihracatımızın büyümeye katkısının artarak devam edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
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