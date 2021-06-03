Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Türk ihracat ailesi bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, ihracatçı birliklerinin başkanları, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a talep ve önerilerini aktararak yeni dönem çalışmaları hakkında bilgi verdi.

"İlk 5 ayda toplam ihracatımız 85 milyar doları aşmış durumda"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı İsmail Gülle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin verdiği destekle ihracat hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"2020 yılında toplam 58 ticaret ve alım heyeti gerçekleştirdik. 2021 yılında 130 ticaret ve alım heyeti gerçekleştirmeyi planlıyoruz. 2020'nin her ayında ortalama 1500 yeni firmamız ihracata başladı. 2021'de bu ortalama, daha da yükselerek aylık 1700 seviyelerine çıkmış durumda. KOBİ'lerimize güveniyor, ülkemiz ihracatına katacakları değere inanıyoruz.

Ulusal ve uluslararası düzeyde e-ihracat ekosistemini genişletmek amacıyla TİM e-İhracat Konseyi'nin kurulması için de çalışmalarımız sürüyor. Gençlerimizi ihracata yönlendirmek, geleceğin ihracat ehli genç neslini yetiştirmek amacıyla da Genç TİM projemizi hayata geçiriyoruz.

Süreç içerisinde hedeflerimizi normalin de ötesine yerleştirerek kamuoyuna verdiğimiz kararlı mesajlar, ülke sathında üretime ve ihracata doğrudan yansıdı. Böylece 2020 yılı ihracat hedefimiz olan 165,9 milyar doları, 169,6 milyar dolarlık ihracatla aşmayı başardık. İlk 5 ayda toplam ihracatımız 85 milyar doları aşmış durumda. Bu rakam, Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ilk 5 aylık ihracat performansını gerçekleştirdiğimizi gösteriyor. Bu büyük başarı, değerli başkanlarımızın ve ihracat ailemizin her bir üyesinin eseri. Tüm başkanlarımızı, bu büyük başarılardan dolayı bir kez daha tebrik ediyorum."

"Pandemi sürecinden başarıyla çıkmamızın destekçisi, istişare mekanizmamızın sorunsuz işlemesiydi"

İsmail Gülle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ihracat ailesinin her zaman yanında olduğunu, olmaya da devam ettiğini belirterek, verilen destekler hakkında bilgi verdi.

Gülle, Türkiye İhracat Şurası hazırlıklarının devam ettiğini aktararak, ihracatçı birlikleri ile beraber geçen yıl 569 sektör kurulu ve istişare toplantısı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bu yıl 600'ün üzerinde toplantı gerçekleştirmeyi hedeflediklerini aktaran Gülle, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2021'de 1000'in üzerinde sektörel eğitim, 1100'e yakın araştırma ve yayın gerçekleştireceğiz. Sağ olsun hükümetimiz, bu çalışmalara imza atarken, ihracat ailesinin taleplerine çözüm getirerek bizleri her zaman destekledi. Çözüme kavuşturulan tüm bu talepler, üretim ve ihracatımızın devamlılığı adına oldukça önemliydi. Zorlu pandemi sürecinden başarıyla çıkmamızın en büyük destekçisi, istişare mekanizmamızın sorunsuz bir şekilde işlemesiydi."

Gülle, bugüne dek yaptıkları çalışmalar ve hayata geçirdikleri projeler hakkında da bilgi verdi.