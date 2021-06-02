Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in, videokonferans yöntemiyle katıldığı 3. Türk-Alman Enerji Forumu'nda gündeminde doğal gaz çalışmaları vardı.

"Yatırımlar, Türkiye'ye duyulan güvenin göstergesi"

Dönmez, 2019 itibarıyla Almanya'nın Türkiye'de gerçekleştirdiği yatırımların 13 milyar doları aştığını belirterek, yaklaşık 7 bin Alman şirketin, uzun yıllardır Türkiye'de yatırımlarını sürdürdüğünü söyledi.

Yenilenebilir enerjinin payını artırırken, doğal gaza yönelik altyapı yatırımlarına da hız verdiklerini vurgulayan Dönmez, 5 milyar metreküp seviyesine ulaşan yer altı depolama kapasitesini 2023'te 11 milyar metreküpe çıkarmak için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Alman yatırımcılara davet

Dönmez, doğal gaz piyasasında rekabeti daha ileri seviyeye taşımak ve özel sektörün payını artırmak için mevzuat çalışmalarını bu yıl tamamlamayı hedeflediklerini belirterek, şunları söyledi:

"EPİAŞ bünyesinde 2018'de devreye giren Organize Toptan Doğal Gaz Piyasası'na ilave olarak, dün itibarıyla faaliyetlerine başlayan Vadeli Elektrik Piyasası ve ekim ayında faaliyetlerine başlaması öngörülen Vadeli Doğalgaz Piyasası ile 'milli enerji ve maden' politikamızın öngörülebilir piyasa başlığı çerçevesinde önemli adımlar atıyoruz. Bu vesileyle, Alman yatırımcıları, sadece yenilenebilir sektöründe değil, önemli fırsatlar barındıran doğal gaz piyasamızda da daha aktif olarak yer almaya davet etmek istiyorum"

Bakan Dönmez, önümüzdeki günlerde doğalgaz yatırımlarının daha da artmasını hedeflediklerini belirtti.