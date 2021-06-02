Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye, 1 Eylül 2020-31 Mayıs 2021 döneminde çeşitli ülkelere 231 bin 995 ton fındık sattı ve karşılığında 1 milyar 619 milyon 333 bin 250 dolar gelir elde etti.

Türkiye'den 2019-2020 ihracat sezonunun aynı döneminde 293 bin 572 ton fındık ihraç edilmiş, 1 milyar 960 milyon 511 bin 990 dolar gelir sağlanmıştı.

Buna göre ihracatta, miktarda 61 bin 577 ton, gelirde ise 341 milyon 178 bin 740 dolar azalma oldu.

