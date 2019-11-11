Ticaret Bakanlığı sahte yetkili servisler için harekete geçti11 Kasım 2019 Pazartesi 16:27 - Son Güncelleme 11 Kasım 2019 Pazartesi 16:34
Ticaret Bakanlığı, tüketicilerden ve yetkili firmalardan gelen şikayetler üzerine harekete geçti. Bu kapsamda hayata geçirilecek Servis Bilgi Sistemi Projesi (SERBİS) ile tüketiciler, güvenilir yetkili servis bilgilerine ulaşabilecek.
Firmaların logo ve markalarını kullanan, kendilerini yetkili servis gibi tanıtan, fazla para talep ederek orijinal olmayan parçalarla tüketicileri dolandıran sahte servislerle ilgili tüketicilerden ve firmalardan gelen şikayetler üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti.
Bu kapsamda, Servis Bilgi Sistemi Projesi (SERBİS) hayata geçirilecek. Bu yolla tüketiciler, kurulacak yeni site ile birlikte, tek bir kanaldan güvenilir bilgiye erişebilecek.
Proje ile hem tüketici mağduriyetinin önüne geçilecek hem de firmaların itibarı korunacak.
Haber: Züleyha Cebeci
Kamera: Muhammet Saraç