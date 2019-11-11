Firmaların logo ve markalarını kullanan, kendilerini yetkili servis gibi tanıtan, fazla para talep ederek orijinal olmayan parçalarla tüketicileri dolandıran sahte servislerle ilgili tüketicilerden ve firmalardan gelen şikayetler üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

Bu kapsamda, Servis Bilgi Sistemi Projesi (SERBİS) hayata geçirilecek. Bu yolla tüketiciler, kurulacak yeni site ile birlikte, tek bir kanaldan güvenilir bilgiye erişebilecek.

Proje ile hem tüketici mağduriyetinin önüne geçilecek hem de firmaların itibarı korunacak.

Haber: Züleyha Cebeci

Kamera: Muhammet Saraç