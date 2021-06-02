Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Turnava ile iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere yönelik verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bakan Muş, "İki ülke arasında 3 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.