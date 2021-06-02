Haber Giriş: 2 Haziran 2021 Çarşamba 01:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ticaret Bakanı Muş, Gürcistanlı Bakan Turnuva ile görüştü
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Natia Turnava ile bir araya geldi.
Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Turnava ile iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere yönelik verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.
Bakan Muş, "İki ülke arasında 3 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.
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