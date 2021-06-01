Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kazakistan Ticaret ve Entegrasyon Bakanı Bakhyt Sultanov ile ikili ticaret, yatırım ve ihracatçıların Kazakistan geçişlerinde yaşadığı sorunlara ilişkin yapıcı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

"Kazakistan ile mevcut sorunları aşmak için iş birliğinde mutabık kaldık"

Görüşmede, 10 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşmak için ticaret ve ulaştırma alanlarındaki beklentileri mevkidaşı Sultanov'a ilettiğini aktaran Muş, şunları kaydetti:

"Asya güzergahında, ticaretimiz için önemli bir geçiş ülkesi olan Kazakistan ile mevcut sorunları aşmak için iş birliğinde mutabık kaldık. Kazakistan Ticaret ve Entegrasyon Bakanı Sultanov'un önümüzdeki günlerde ülkemize gerçekleştireceği ziyaret esnasında, özellikle lojistik sorunların çözülmesi, serbest bölgeler ve lojistik merkezler konularında yeni iş birliği fırsatlarını değerlendirme imkanı bulacağız."