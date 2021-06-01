Bakan Muş: Kazakistan ile mevcut sorunları aşmak için işbirliğinde mutabık kaldık
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kazakistan Ticaret ve Entegrasyon Bakanı Sultanov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Muş, "Ticaretimiz için önemli bir geçiş ülkesi olan Kazakistan ile mevcut sorunları aşmak için işbirliğinde mutabık kaldık" dedi.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kazakistan Ticaret ve Entegrasyon Bakanı Bakhyt Sultanov ile ikili ticaret, yatırım ve ihracatçıların Kazakistan geçişlerinde yaşadığı sorunlara ilişkin yapıcı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.
"Kazakistan ile mevcut sorunları aşmak için iş birliğinde mutabık kaldık"
Görüşmede, 10 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşmak için ticaret ve ulaştırma alanlarındaki beklentileri mevkidaşı Sultanov'a ilettiğini aktaran Muş, şunları kaydetti:
"Asya güzergahında, ticaretimiz için önemli bir geçiş ülkesi olan Kazakistan ile mevcut sorunları aşmak için iş birliğinde mutabık kaldık. Kazakistan Ticaret ve Entegrasyon Bakanı Sultanov'un önümüzdeki günlerde ülkemize gerçekleştireceği ziyaret esnasında, özellikle lojistik sorunların çözülmesi, serbest bölgeler ve lojistik merkezler konularında yeni iş birliği fırsatlarını değerlendirme imkanı bulacağız."
1) Kazakistan Ticaret ve Entegrasyon Bakanı Sayın Bakhyt Sultanov ile ikili ticaret, yatırım ve ihracatçılarımızın Kazakistan geçişlerinde yaşadığı sorunlara ilişkin son derece yapıcı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim.— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) June 1, 2021