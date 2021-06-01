Haber Giriş: 1 Haziran 2021 Salı 17:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2'si PKK'lı 3 kişi yakalandı
[Fotoğraf: MSB]
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si PKK'lı 3 kişinin yakalandığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamaya göre, Edirne hudut hattında yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı.
Yakalananlardan 2’sinin PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Edirne hudut hattında yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2’sinin PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB #TSK pic.twitter.com/iQRNgwv0BU— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 1, 2021
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