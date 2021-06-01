Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret iddiasına tepki gösterdi. "Kinden beslenen bir din insanı olmaz" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Atatürk ortak değerimiz. O meczup acaba İstanbul'un işgal altında olduğunu biliyor muydu bir dönem? Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘geldikleri gibi gidecekler’ dediğini biliyor muydu? Sütçü İmam’ın söylediğini biliyor mu? Ne demiş sütçü imam? ‘Her kim Mustafa Kemal aleyhine fetva verip düşmanlık yapar bilin ki damarlarında kafir kanı vardır"

Esnaf için öneriler

Kılıçdaroğlu'nun gündeminde normalleşmede ikinci dönem tedbirleri de vardı. İş yerlerini açan esnaf için taleplerini sıraladı:

“Aşılamada önce iş yeri sahibi ve orada çalışanların aşı olması lazım. Kiralarda stopaj kalkmadı, kalkması lazım. İcra dairelerini erteleyin 3 ay, 5 ay esnaf nefes alsın. Esnaf kefaret kooperatiflerinden aldığı krediler var bunların faizlerini erteleyin”