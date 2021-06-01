Yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme, istihdam, cari denge ve enflasyon verileri değerlendirildi. Küresel ve yurt içi ekonomik gelişmelerle riskler ele alındı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu Maliyesi Raporu'nun ilkini yayımladı.

Büyümenin yılın ikinci çeyreğinde çift haneli olması bekleniyor

Ekonomi Reform Programı'nda yer alan eylemlerden birinin daha hayata geçirildiğini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "İlkini açıkladığımız Kamu Maliyesi Raporu, üçer aylık dönemler itibarıyla yayımlanacak" dedi.

Raporda "2021'in ikinci çeyreğinde güçlü ihracat ve düşük bazın da önemli katkısıyla çift haneli büyüme gerçekleşmesi bekleniyor" ifadeleri yer aldı.

Ekonomi Reform Programımızda yer alan eylemlerinden birini daha hayata geçirdik.



İlkini dün açıkladığımız Kamu Maliyesi Raporu, üçer aylık dönemler itibarıyla yayımlanacak.



Kamu mali politikası gelişmelerini ve hedeflerini içeren rapora ulaşmak için: https://t.co/uN9MCsZgvC pic.twitter.com/JbFzfgZb7B — Lütfi Elvan (@lutfielvan) June 1, 2021

İhracatın yıl sonunda 200 milyar doların üstüne çıkması hedefleniyor

Yıl genelinde ise dış talebin büyümeye önemli ölçüde pozitif katkı sağlayacağı,

ihracatın da yıl sonunda 200 milyar doların üstüne çıkmasının hedeflendiği aktarıldı.

Ekonomi Reform Programında yer alan yapısal politikaların hayata geçirilmesiyle cari açığın da azalacağı ifade edildi. Bankacılık sektörünün salgına rağmen güçlü sermaye yapısını koruduğu vurgulandı.

Salgınla mücadeleye 661 milyar lira

Raporda salgınla mücadeleye de yer verildi. Tedbirlerin ekonomik büyüklüğünün mayısta 661 milyar liraya ulaştığı kaydedildi. Bu tutarın; Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın yüzde 11,7'si olduğu ifade edildi.