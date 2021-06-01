Akkuyu NGS inşaat sahasında birinci güç ünitesine ait reaktör basınç kabının kurulumu öncesinde, kabın ana ağırlık yükünü taşıyan bir destekleyici halka yapıya monte edildi.

Özenli şekilde sürdürülen montaj işlemi için saha yollarında dolgu ve düzleme çalışması yapıldı.

Reaktör kabını taşıyan özel tekerlekli platform, bu işlemlerin ardından geçici depolama alanından birinci güç ünitesinin inşaat alanına kadar olan yolu sorunsuz şekilde geçti.

330 ton ağırlığında

330 tonluk ağırlığa, 4,5 metrelik çapa ve 12 metrelik yüksekliğe sahip reaktör kabı, 3 bin tona kadar kaldırma kapasitesine sahip mobil paletli vinç kullanılarak yatay konumdan dikey konuma getirildi.

Ekipman, dikey konuma getirildikten sonra reaktör bölmesinin üzerine kaldırılarak yerine yerleştirildi.