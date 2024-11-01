THY Teknik ve SunExpress, bakım anlaşmaları imzaladı

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, komponent desteği anlaşmasıyla SunExpress, beş yıl boyunca THY Teknik AŞ'nin geniş komponent envanteri ve kapsamlı bakım onarım kabiliyetlerine erişim sağlayabilecek.

Bu hizmet, SunExpress'in hem Boeing 737NG hem de Boeing 737MAX filolarını kapsayacak. THY Teknik AŞ anlaşmayla komponentler için en uygun şekilde bulunabilirlik sunarak, SunExpress'in uçaklarının yerde geçirdiği süreyi en aza indirecek.

THY Teknik AŞ ile yapılan diğer anlaşma ise SunExpress'in Boeing 737NG filosundaki uçakları için iniş takımı bakımı, tamir operasyonları ve yedek parça teminini kapsıyor.

"Türkiye'nin havacılık dünyasındaki güçlü konumunu pekiştirmeyi hedefliyoruz"

Bu kapsamlı anlaşmalarla THY Teknik AŞ, SunExpress'in operasyonel sürekliliğini ve filo hazırlığını desteklerken, SunExpress müşterilerine zamanında ve güvenilir hizmet sunma yetkinliğini daha da güçlendiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Teknik AŞ Genel Müdürü Mikail Akbulut, SunExpress ile 10 yılı aşan ortaklıklarını yeni anlaşmalarla güçlendirdiklerini belirtti.

Kapsamlı komponent hizmetleriyle SunExpress'in operasyonel verimliliğini artırmaktan duydukları mutluluğu dile getiren Akbulut, "Uzmanlığımıza duydukları güven için SunExpress'e teşekkür ediyor ve birlikte Türkiye'nin global havacılık dünyasındaki güçlü konumunu pekiştirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

SunExpress Üst Yöneticisi (CEO) Max Kownatzki ise yapılan anlaşmaların, THY Teknik AŞ ile köklü iş birliklerini emniyet ve verimliliğe olan bağlılıklarını yansıttığını belirterek, "Komponent desteği ve iniş takımları bakımı konularında alacağımız hizmetler, operasyonel güvenilirliğimizi ve performansımızı en yüksek standartlarda sürdürmemize yardımcı olacak. İş birliğimizin operasyonel mükemmelliğe ve müşterilerimize emniyetli ve güvenilir hizmet sunmamıza katkı sağlayacağına inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.