Açık 17.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 01.11.2024 15:25

THY Teknik ve SunExpress, bakım anlaşmaları imzaladı

Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ ile THY ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress arasında komponent pool (parça desteği) ve iniş takımı bakım anlaşmaları imzalandı.

THY Teknik ve SunExpress, bakım anlaşmaları imzaladı

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, komponent desteği anlaşmasıyla SunExpress, beş yıl boyunca THY Teknik AŞ'nin geniş komponent envanteri ve kapsamlı bakım onarım kabiliyetlerine erişim sağlayabilecek.

Bu hizmet, SunExpress'in hem Boeing 737NG hem de Boeing 737MAX filolarını kapsayacak. THY Teknik AŞ anlaşmayla komponentler için en uygun şekilde bulunabilirlik sunarak, SunExpress'in uçaklarının yerde geçirdiği süreyi en aza indirecek.

THY Teknik AŞ ile yapılan diğer anlaşma ise SunExpress'in Boeing 737NG filosundaki uçakları için iniş takımı bakımı, tamir operasyonları ve yedek parça teminini kapsıyor.

"Türkiye'nin havacılık dünyasındaki güçlü konumunu pekiştirmeyi hedefliyoruz"

Bu kapsamlı anlaşmalarla THY Teknik AŞ, SunExpress'in operasyonel sürekliliğini ve filo hazırlığını desteklerken, SunExpress müşterilerine zamanında ve güvenilir hizmet sunma yetkinliğini daha da güçlendiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Teknik AŞ Genel Müdürü Mikail Akbulut, SunExpress ile 10 yılı aşan ortaklıklarını yeni anlaşmalarla güçlendirdiklerini belirtti.

Kapsamlı komponent hizmetleriyle SunExpress'in operasyonel verimliliğini artırmaktan duydukları mutluluğu dile getiren Akbulut, "Uzmanlığımıza duydukları güven için SunExpress'e teşekkür ediyor ve birlikte Türkiye'nin global havacılık dünyasındaki güçlü konumunu pekiştirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

SunExpress Üst Yöneticisi (CEO) Max Kownatzki ise yapılan anlaşmaların, THY Teknik AŞ ile köklü iş birliklerini emniyet ve verimliliğe olan bağlılıklarını yansıttığını belirterek, "Komponent desteği ve iniş takımları bakımı konularında alacağımız hizmetler, operasyonel güvenilirliğimizi ve performansımızı en yüksek standartlarda sürdürmemize yardımcı olacak. İş birliğimizin operasyonel mükemmelliğe ve müşterilerimize emniyetli ve güvenilir hizmet sunmamıza katkı sağlayacağına inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

ETİKETLER
THY
Sıradaki Haber
İngiltere ile başlatılan STA müzakereleri stratejik önem taşıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:36
Türkiye'nin milli savaş gemileri Avrupa'da boy gösterecek
16:18
İspanya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 205'e yükseldi
16:15
Sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesi güncellendi
15:58
İstanbul'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak
15:55
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi, dünyanın en kirli havasına sahip kenti oldu
15:54
Erzurum'da 51 kilo 550 gram eroin ele geçirildi
Zonguldak ormanları sonbahar renklerine büründü
Zonguldak ormanları sonbahar renklerine büründü
FOTO FOKUS
İBB'ye ait yol bakım aracı yoldan çıktı, 8 araca çarptı: 3 yaralı
İBB'ye ait yol bakım aracı yoldan çıktı, 8 araca çarptı: 3 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ