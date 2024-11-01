Köy yolu uzunluğu 2025'te 140 bin kilometreye çıkarılacak

2005'te hayata geçirilen KÖYDES ile büyükşehir olmayan illerde köylerin kaliteli ve erişilebilir yol ağı, içme suyu, atık su tesisi, küçük sulama tesisi yapım işleri için finansal destek veriliyor.

Köylerin hayat kalitesi artırılarak ekonomik ve sosyal yönden gelişmeleri amaçlanan projede bugüne kadar toplam 28,8 milyar lira ödenek tahsis edildi.

Bu kapsamda, 2005-2023 döneminde kümülatif olarak 137 bin 503 kilometre köy yolu yapıldı ve onarıldı. Şu ana kadar 5 bin 722 suyu olmayan ve 72 bin 273 suyu yetersiz olan yerleşimlerde toplam 77 bin 995 ünitede içme suyu yatırımı hayata geçirildi.

Ayrıca küçük sulama yatırımlarıyla 96 bin hektar tarım alanı sulamaya açıldı, 99 bin çiftçi ailesi bu sulama yatırımlarından yararlandı. Atık su işlerinde ise 1256 foseptik ve 67 atık su arıtması yapıldı.

Kamulaştırma yapılan yerlerin iskanında kamu harcamaları asgariye indirilecek

KÖYDES Projesi kapsamında 51 ilin yol, içme suyu, tarımsal sulama ve atık su projeleri desteklenecek.

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden etkilenen kırsal alanlarda coğrafi, sosyal ve kültürel koşulları dikkate alan güvenli yerleşim alanları oluşturulacak.

Kamulaştırma yapılan yerlerin iskanında kamu harcamaları asgariye indirilecek, bu doğrultuda iskan mevzuatında gerekli düzenlemeler yapılacak.

KÖYDES ve KIRDES kapsamında bu yıla kadar yapılan 138 bin 580 kilometre köy yolu uzunluğunun, 2025'te 140 bin 80 kilometreye çıkarılması planlanıyor.

Ayrıca kırsal kalkınma hedefleri çerçevesinde köylerde içme suyu tesisi yapılan ve yenilenen ünite sayısının da 79 bin 50'den, 2025'e kadar 80 bin 932'ye çıkarılması hedefleniyor.