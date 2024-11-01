Vergi borcu ve cezası bulunan mükellefler ilan edildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 5 milyon TL'yi aşan vergi ve ceza borcu bulunan mükelleflerin listesini yayımladı.

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 5'inci maddesiyle, ikmalen, resen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların açıklanmasında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yetkili kılındığı belirtildi.

Açıklamada, bu yetki kapsamında, 2024 yılında yapılacak açıklamaya ilişkin hususlar 564 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde belirlendiği kaydedildi.

VERGİ VE CEZA BORCU OLAN MÜKELLEFLER

Buna göre, ikmalen, resen veya idarece yapılan tarhiyatlar nedeniyle kesinleşen ve toplam tutarı 5 milyon TL ve üzerinde olan vergi ve cezalar (I-A), 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ve toplam tutarı 5 milyon TL üzerinde olan vergi ve cezalar (I-B) ile açıklamaya alındı.

2024 yılına ilişkin açıklamalar, vergi dairelerinde 15 Ekim 2024 ila 31 Ekim 2024 tarihleri arasında yapıldı. 1 Kasım 2024 ila 15 Kasım 2024 tarihleri arasında ise Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yapılacak.

Başkanlığın açıklamasına göre, kesinleşen tarhiyatlar (I-A) listesinde, 419'u gerçek, 2 bin 45'i tüzel kişi olmak üzere toplam 2 bin 464 mükellef bulunuyor. Bu mükelleflerin 299'unu faal mükellefler oluşturuyor. Terk mükellef sayısı ise 2 bin 165. Kesinleşen vergi ve cezaların toplamı ise 53,1 milyar TL. Bu tutarın 6,3 milyar TL faal mükelleflere, bakiye 46,7 milyar lira ise terk mükelleflere ait.

Borçlular (I-B) listesinde ise 7 bin 948'i gerçek, 28 bin 858'i tüzel kişi olmak üzere toplam 36 bin 906 mükellef bulunuyor.

Bu mükelleflerin 4 bin 807'si faal mükelleflerden oluşurken, terk mükellef sayısı ise 31 bin 999. Vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların toplamı 914,9 milyar TL olarak hesaplandı. Bu borcun 113,8 milyar TL'si faal mükelleflere aitken, 801,1 milyar lirası ise terk mükelleflere ait.