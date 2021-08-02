Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen ay 1 milyar 995 milyon 584 bin dolarlık ihracata imza otomotiv sektörünü 1 milyar 918 milyon 975 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 743 milyon 906 bin dolarla çelik sektörü izledi.

Otomotiv endüstrisinde bu yılın temmuz ayında en fazla ihracat gerçekleştiren il, 548 milyon 179 bin dolarla İstanbul oldu.

Temmuz ayında en fazla ihracat artışı yüzde 98,2 ile süs bitkileri ve mamullerinde gerçekleşti. Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 77,2'sini gerçekleştiren sanayi grubunda temmuz ayında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 10,6 artışla 12 milyar 673 milyon 328 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 12,4'ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 4,1'lik yükselişle 2 milyar 33 milyon 337 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,9 pay ayan madencilik grubunda da yüzde 28,3 artışla 477 milyon 787 bin dolarlık ihracata imza atıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya gerçekleşti

Avrupa Birliği’ne (AB-27) ihracat yüzde 13 artışla 7 milyar dolarlık bir hacme çıkarken, AB haricindeki diğer Avrupa ülkeleri de toplandığında Avrupa kıtasının temmuz ayı ihracatındaki payı, yüzde 57,1 oldu. Diğer ülke gruplarında, yakın ve Orta Doğu ülkelerine 2,6 milyar dolar, Afrika kıtasının tamamına 1,4 milyar dolar, Uzak Doğu’ya 1,3 milyar dolar ve Kuzey Amerika’ya 1,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.