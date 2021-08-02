Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, ikinci sürgün alımlarının 8 Temmuz'da başladığı, alımların aksamadan devam ettiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi;

"Sel felaketinden aşırı etkilenen 4 fabrikamız hiç gecikmeden ve yaş çay alımlarımızı etkilemeden ivedi devreye alınmış ve üreticilerimiz mağdur edilmemiştir. Yaş çay alımlarımız ise belirlenen limitler doğrultusunda devam etmektedir. Acele etmeden herkes belirlenen limitler doğrultusunda hasadını yapmaya devam ederse hiçbir sorun yaşanmadan alımlarımız devam edecek ve alım limitlerimiz üretim dahilinde artmaya devam edecektir."