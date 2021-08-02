Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 490,9 lira seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 493,3 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da değer kaybıyla başlamasının ardından, saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 490,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 805 lira, Cumhuriyet altını da 3.290 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 1.808 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında artan risk iştahının altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Bugün Avrupa ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 ve 1.790 dolar seviyelerinin destek, 1.810 ve 1.830 doların ise direnç konumunda kaydetti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 490 lira 30 kuruşken satışı ise 490 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 800 lira satış fiyatı 805 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 2 Ağustos güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.808,31 dolar

Satış: 1.808,50 dolar

Gram

Alış: 490,30 lira

Satış: 490,50 lira

Çeyrek

Alış: 800,57 lira

Satış: 805,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.293,00 lira

Satış: 3.337,00 lira