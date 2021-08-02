ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçen hafta gerçekleştirdiği toplantının sonuçları, para politikalarının destekleyici olamaya devam edeceğini gösterirken, varlık alımlarının azaltılmasına yönelik beklentileri de öteledi.

Fed'in beklentilerden daha güvercin olarak değerlendirilen karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının yanı sıra makroekonomik verilerin tahminlerin altında kalması, artan yeni tip koronavirüs salgını vakaları ve ABD ile Çin arasındaki gerilim piyasaların karışık bir seyir izlemesine neden oldu.

ABD'de çekirdek kişisel tüketim harcamaları beklentilerin altında kaldı

Geçen haftanın son işlem gününde açıklanan ve Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi haziranda yıllık yüzde 3,5 artsa da beklentilerin altında kaldı. Hafta içinde açıklanan 2. çeyrek büyüme verisinin yüzde 6,5 ile tahminlerin altında kalmasının ardından enflasyon göstergelerindeki artış eğiliminin yavaşlaması da Fed'in güvercin tonunu destekledi.

Bu hafta, dünya genelinde bugün açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin yanı sıra, perşembe İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı ve cuma ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere yoğunlaşan takvim takip edilecek.

Enflasyon beklentisi yüzde 14,1'e yükseltildi

Yurt içinde, geçen hafta yatırımcıların gözü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Enflasyon Raporu ve Başkan Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarındaydı. Enflasyon Raporu'nda 2021 sonu enflasyon beklentisi yüzde 12,2'den yüzde 14,1'e yükseltilirken, Kavcıoğlu, "Yeni swap anlaşması için görüştüğümüz ülkeler var. Yakında yeni anlaşmaları açıkladığımızda hepiniz duymuş olacaksınız." dedi.

Enflasyon Raporu sonrası Türk lirası varlıklardaki pozitif seyrin güç kazanması dikkati çekti. BIST 100 endeksi cuma günü yüzde 0,09 değer kazanarak, haftayı da bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,06 artışla 1.392,91 puandan tamamladı.

Dolar/TL ise 8,3910 ile son 1,5 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından 8,45-8,47 dar bandında dengelendi.

Yurt içinde, bugün imalat sanayi PMI, yarın enflasyon verileri ve açıklanan şirket finansal sonuçlarının bu haftanın öne çıkan ekonomi başlıkları olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 1.420 puanın direnç, 1.377 ve 1.350 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.