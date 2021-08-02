Milyonlarca memurun gözü 2 Ağustos Pazartesi gününde olacak. 6'ncı Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında taraflar masada bir araya gelecek. Hükümet ve yetkili sendikalar arasında ilk resmi görüşmesini gerçekleştirecek.

Sendikalar 2022 ve 2023 yılı için zam teklifini geçtiğimiz günlerde sundu. 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için ise yüzde 17 artış talep etti. Ayrıca kamu görevlileri için 600 lira seyyanen zam istedi. Zam oranlarının netleşmesi için görüşmelerin 3 hafta sürmesi bekleniyor.

İhracat rakamları açıklanacak

Pazartesi günü takip edilecek bir diğer önemli gündem maddesi ise ihracat rakamları.

Temmuz ayına ilişkin verileri Ticaret Bakanlığı açıklayacak.

Haziran ayında ihracatta yüzde 47'lik artış yaşanmış, Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaşılmıştı.

Temmuz ayı enflasyonu açıklanacak

Haftanın ikinci gününde ise piyasaların merakla beklediği Temmuz ayı enflasyonu açıklanacak.

Haziran ayında enflasyon aylık yüzde 1 virgül 94, yıllık yüzde 17 virgül 53 olarak açıklanmıştı.

Anketlere göre Temmuz'da Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 1 virgül 62 artması bekleniyor.