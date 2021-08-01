Haber Giriş: 1 Ağustos 2021 Pazar 11:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Vergi ödemelerinde son gün yarın
Bazı vergiler ile yapılandırma düzenlemelerine ilişkin taksitlerin son ödeme günü yarın. Mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla tüm vergi daireleri 2 Ağustos Pazartesi saat 19.00'a kadar açık olacak.
Açıklama Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapıldı. Açıklamada motorlu taşıtlar vergisi, gelir vergisi ve bazı yapılandırmaların son ödeme gününün 2 Ağustos Pazartesi olduğu hatırlatıldı.
Yapılacak ödemeler nedeniyle vergi dairelerinde yoğunluk oluşabileceğine dikkat çekildi. Gelir İdaresi Başkanlığı, mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla mesai saatinin uzatıldığı duyuruldu.
81 ildeki vergi daireleri 2 Ağustos Pazartesi saat 19.00'a kadar açık olacak.
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