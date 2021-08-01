Açıklama Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapıldı. Açıklamada motorlu taşıtlar vergisi, gelir vergisi ve bazı yapılandırmaların son ödeme gününün 2 Ağustos Pazartesi olduğu hatırlatıldı.

Yapılacak ödemeler nedeniyle vergi dairelerinde yoğunluk oluşabileceğine dikkat çekildi. Gelir İdaresi Başkanlığı, mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla mesai saatinin uzatıldığı duyuruldu.

81 ildeki vergi daireleri 2 Ağustos Pazartesi saat 19.00'a kadar açık olacak.