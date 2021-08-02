Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Hasan Basri Kurt, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Rize'de ilk olarak Rize Valisi Kemal Çeber'i makamında ziyaret etti.

Rize ve Artvin'de yaşanan sel afetinden hemen sonra devletin müdahale ettiğini belirten Kurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bakanların bölgeye giderek incelemelerde bulunduğunu anımsattı.

Kurt, açıklamasında şunları kaydetti;

İşletmelerin zararlarını en azından bir nebze de olsa hafifletmek için bir kredi açıkladık. Mağdur olan işletmelerimizi hem ziyaret etmek ve nasıl uygulayacaklarını anlatmak için buradayız.

Krediler bir yıl ödemesiz verilecek

Bir taraftan sel olurken diğer taraftan hepimizin canını yakan yangın afetimiz var. Akdeniz bölgesinde Hatay, Mersin, Antalya, Muğla ve Adana'da yaygın bir şekilde afet yaşanmakta. Bir taraftan selin zararlarını tazmin açısından hükümetimiz çalışırken biz de işletmelerin ayağa kalkması için KOSGEB olarak bir kredi paketi açıkladık. Afetten etkilenen bölgeler için 100 ve 250 bin lira limitli olmak üzere sıfır faizli destek kredisi veriyoruz. Bir yıl ödemesiz olacak. Bir yılın sonunda 24 ay bir ödeme süresi olacak. İşletmelerimiz bu krediden faydalanacak. İşletmelerinin zararlarını gidermek ve hızlı bir şekilde işlerini sağlamaları istiyoruz.

Başvurular KOSGEB ve e-devlet üzerinden yapılacak

Aynı şekilde yangından zarar gören işletmelerimiz aynı paketten faydalanıyor olabilecekler. Başvurular KOSGEB ve e-devlet üzerinden hızlı bir şekilde yapılabilir. Evrak veya fiziki anlamda bir şey istemiyoruz. Bütün işlemleri evraksız bir şekilde takip ediyoruz. Zarar gören işletmeler KOSGEB'in bu kredisinden faydalanabilirler. Afetten etkilenen bölgelere yönelik acil destek kredisini başlatıyoruz.