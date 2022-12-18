Tekstil ve ham maddeleri sektörü, bu yılın 11 ayında 9 milyar 563 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-kasım dönemi ihracatına imza attı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı, kasımda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,9 artarak 21,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle bu zamana kadarki en yüksek kasım ayı ihracatına ulaşıldı.

Ocak-Kasım 2022'de ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,9 artarak 231,2 milyar dolara taşındı. Yıllıklandırılmış ihracat değeri ise 253,4 milyar doları aştı.

Kasım 2021'de 935 milyon doları aşkın ihracat yapan tekstil ve ham maddeleri sektörü ise bu yılın aynı döneminde yüzde 9,6 azalışla 846 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Sektör, Ocak-Kasım 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 artışla 9 milyar 563 milyon dolarlık ihracata imza attı. Böylelikle tekstil ve ham maddeleri sektörü, tüm zamanların en yüksek ocak-kasım ihracatına ulaştı.

Sektörün geçen ay gerçekleştirdiği ihracatın 367 milyon dolarlık bölümü İstanbul'dan yapıldı. İstanbul'u, 132 milyon dolarla Gaziantep ve 105 milyon dolarla Bursa takip etti.

Ocak-Kasım 2022'de de sektörün yaptığı 9,6 milyar dolarlık ihracatın 3 milyar 975 milyon doları İstanbul'dan, 1,6 milyar doları Gaziantep'ten ve 1,2 milyar doları da Bursa'dan gerçekleştirildi.

Sektör, 11 ayda en fazla dış satımı İtalya'ya yaptı

Tekstil ve ham maddeleri sektöründe geçen ay en fazla dış satım yapılan ülke, 68 milyon dolarla İtalya oldu. İtalya'yı, 53 milyon dolarla Belarus ve 40 milyon dolarla ABD izledi.

Bu yılın 11 ayında ise sektör, İtalya'ya 919 milyon dolar, ABD'ye 504 milyon dolar ve Belarus'a 463 milyon dolarlık dış satım yaptı.

Sektörde geçen ay en fazla ihracatın yapıldığı ülke gruplarına bakıldığında, 305 milyon dolarla AB ülkeleri birinci, 156 milyon dolarla Bağımsız Devletler Topluluğu ikinci ve 94 milyon dolarla Afrika ülkeleri üçüncü sırada yer aldı.

Bu yılın 11 ayında ise AB ülkelerine 3 milyar 860 milyon dolar, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine 1,5 milyar dolar ve Afrika ülkelerine 1,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Kasımda 165 ülke ve bölgeye ihracat yapan sektör, aynı dönemde ülkenin toplam ihracatından yüzde 3,9 pay aldı.

Ocak-Kasım 2022'de ise sektör, 196 ülke ve bölgeye dış satım yaparken, aynı dönemde sektörün ülkenin toplam ihracatındaki payı yüzde 4,1 oldu.