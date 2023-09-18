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Ekonomi
AA 18.09.2023 01:00

TCMB gerçek kişi dönüşüm hesaplarının tarih koşulunda teknik değişikliğe gitti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), gerçek kişi dönüşüm hesaplarının tarih koşulunda teknik değişikliğe gitti.

TCMB gerçek kişi dönüşüm hesaplarının tarih koşulunda teknik değişikliğe gitti
[Fotoğraf: AA Arşiv]

TCMB'nin Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ve Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de yaptığı teknik değişiklikleri içeren tebliğler, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yurt içi yerleşik gerçek kişiler, 31 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan altın, dolar, avro ve İngiliz sterlini cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarını TL'ye çevirebilecek.

Daha önce yurt içi yerleşik gerçek kişilerin altın ve döviz mevduat ve katılım fonu hesaplarından vadeli TL mevduat veya katılma hesaplarına dönüşüm için esas alınacak bakiyeler için belirlenen tarih 30 Haziran 2023'tü.

TL'ye çevirme işlemleri, hesap sahiplerinin isteği üzerine ve dönüşüm kuru/fiyatı üzerinden gerçekleştirilecek.

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