Memur ve emeklisi yılbaşında ne kadar zam alacak?

Enflasyon verisindeki gelişmeler milyonlarca memur ve emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklisini yakından ilgilendiriyor.



Ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklamasıyla memur ve emeklisinin alacağı zamda iki aylık enflasyon farkı da netleşti.

Memur ve emeklilerinin iki aylık enflasyon farkı yüzde 12,73 olarak hesaplandı. Enflasyon farkıyla birlikte yüzde 29,58'lik zam oranı kesinleşti.

Maaş artışı ne kadar olacak?

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, "Memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklileri olmak üzere yaklaşık 15 milyon emeklimiz var. Memur emeklilerinin toplu sözleşmeye göre maaş artışları oluyor. Ocak ayına geldiğimizde memur ve memur emeklilerinin bugün ki projeksiyonlara göre yaklaşık yüzde 50'ye yakın bir maaş artışları alacakları öngörülüyor" açıklamasını yaptı.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına da 2 aylık artış, yüzde 19,44 olarak hesaplandı.

Maaşlara enflasyon farkı

Zengin, "SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise gerçekleşen son 6 aylık tüfe oranında yılda 2 defa maaş artışları alıyorlar. Orada da Merkez Bankası enflasyon hedeflemelerine baktığımızda şu anda görünen artış yaklaşık yüzde 37 seviyelerinde olacak diye tahmin ediliyor" diyor.

Ocakta zam oranlarına ilave artış ya da refah payı eklenmesi de ihtimaller arasında.

Zammın netleşmesi için Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarının enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.