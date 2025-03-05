TBMM KİT Komisyonu, 45 kurumun hesaplarını görüşecek

KİT Komisyonu, denetimi kapsamındaki kamu iktisadi teşebbüsleri ile bağlı ortaklık, müessese ve iştiraklerin, 2021 ve 2022 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmelerine ilişkin üst komisyon toplantılarını 15 Nisan-29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirecek.
Komisyonun bilanço ve netice hesaplarını görüşeceği kurumlar ise şu şekilde:
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü
Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü
TCDD Teknik Mühendislik ve Müşavirlik AŞ
Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ
Türkiye Elektrik İletim AŞ
Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ
Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve bağlı ortaklıkları
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
İller Bankası Genel Müdürlüğü
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)
Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret AŞ
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ ve bağlı kuruluşları
Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ ve bağlı ortaklıkları
Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ)
T. Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü
Nükleer Teknik Destek AŞ
Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ ile bağlı ortaklıkları
T.C. Ziraat Bankası AŞ ve bağlı kuruluşları
Türkiye Taşkömürü Kurumu ile Müesseseleri
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ
İstanbul Olimpiyat Oyunları Haz. ve Düz. Kur.
Marmara Teknokent AŞ (MARTEK)
Türkiye Petrolleri AO (TPAO)
Boru Hatları ile Petrol Taşımacılığı AŞ
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ
TH Karadeniz Bakır İşletmeleri AŞ
Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret AŞ
Sümer Holding AŞ
Türkiye Halk Bankası AŞ ve bağlı ortaklıkları
Türk Reasürans AŞ
Görüşmeler, salı ve çarşamba günleri 14.30'da, perşembe günü ise 11.00'de başlayacak.