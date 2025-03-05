Devlet Teşvik Tanıtım Günleri Fuarı yarın başlıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, fuarın, ATO Congresium'da "Geleceğin Burada, Devletin Senin Yanında" ve "Gençlerin Hayali, Bizlerin Vazifesi" sloganlarıyla gerçekleştirileceği belirtildi.

Fuarla ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

"Etkinlik ile gençlerin kamu kurumlarını daha yakından tanıyarak devletin sunduğu imkanlardan faydalanması amaçlanıyor. Fuarda, yaklaşık 40 kamu kurum ve kuruluşunun temsilcileri tarafından gençlere burs, hibe, fon, kredi gibi maddi desteklerin yanı sıra, staj programları ve uluslararası proje destekleri gibi konularda kapsamlı bilgilendirme yapılacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen fuar ile kariyerini planlamak ve girişimci olmak isteyen gençlere devletin sunduğu destekler, imkanlar ve teşvikler kapsamlı şekilde anlatılacak."

Alper Gezeravcı gençlerle buluşacak

Fuarın ilk gününde Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da gençlerle bir araya geleceği ve onların sorularını yanıtlayacağı aktarılan açıklamada, "Sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerin yer aldığı fuarda, bilgi yarışmaları, spor faaliyetleri, akademisyenlerin, girişimcilerin ve sporcuların gençlere ilham verecek söyleşileri de gerçekleştirilecek. Gençler, üniversitelerin başarılı projelerini, kurumların getirmiş olduğu simülasyon cihazlarını, teknolojik tırları, otobüslerini deneyimleme ve inceleme imkanı da bulacak." ifadesi kullanıldı.

Nisan ve mayısta farklı illerde düzenlenecek

Devlet Teşvik Tanıtım Günleri Fuarlarının ilkinin 2021'de Ankara'da düzenlendiği anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gençlerin yoğun ilgisi üzerine etkinlik sırasıyla Gaziantep, Konya, Antalya, Adana, Kayseri, Samsun, Sakarya, Kocaeli, Erzurum, Diyarbakır, Van, İstanbul, Ankara, Eskişehir, İzmir, Denizli, Mersin, Elazığ, Şanlıurfa, Malatya, Bursa ve Manisa olmak üzere 23 kez gerçekleştirilmişti. Yurt genelinde söz konusu fuarlar bugüne kadar yaklaşık 1,5 milyon ziyaretçi ağırlamıştı.

Devlet Teşvik Tanıtım Günleri 13-14 Mart'ta İstanbul Ümraniye Belediyesi Sergi ve Fuar Merkezi, 10-11 Nisan'da Aydın'da Fuar Aydın'da, 17-18 Nisan'da Isparta Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nde, 8-9 Mayıs'ta Kahramanmaraş Milli İrade Meydanı'nda ve 15-16 Mayıs'ta Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde yapılacak."